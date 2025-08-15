Украинские Силы обороны ударили по морскому порту в Астраханской области РФ, поразив судно с комплектующими к «Шахедам» из Ирана. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение морского порта «Оля» (Астраханская область РФ), — говорится в сообщении.

Отмечается, что порт используется Россией как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.