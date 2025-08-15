В последние два десятилетия сокращение площади пастбищ в Азербайджане стало серьёзным вызовом для устойчивости животноводческого сектора и продовольственной безопасности страны. Тем не менее, несмотря на возникшие сложности, государство и международные партнёры уже демонстрируют положительные результаты, а потенциал для улучшения ситуации остаётся высоким. Сегодня пастбища по-прежнему занимают почти половину всех сельскохозяйственных угодий — порядка 2,4 млн гектаров из 4,78 млн гектаров аграрных земель, что обеспечивает значительную часть кормовой базы для животноводства.

Исследования фиксируют, что за последние годы площадь сельскохозяйственных выгонов сократилась примерно на 225,7 тыс. гектаров, а зимних пастбищ — на 180,9 тыс. гектаров. Это отражает как процессы прямого изъятия земель, так и их деградацию. Среди факторов — перераспределение земельных ресурсов после передачи части муниципальных территорий местным органам, перепрофилирование участков под проекты с высокой коммерческой отдачей, включая возрождение хлопководства в 2015–2016 годах, а также развитие агропарков, ограничивших традиционный доступ к ряду пастбищ.

Не обходится и без экологических проблем. На некоторых территориях чрезмерный выпас скота, особенно в зимний и летний периоды, приводит к эрозии почв, утрате растительного покрова и риску опустынивания. Изменение ландшафта, уплотнение почвы и ухудшение водного баланса также снижают продуктивность экосистем. При этом действующие нормативы по допустимой нагрузке на пастбища ещё требуют более системного контроля и внедрения на практике.

Однако ситуация меняется в положительную сторону. Государство предпринимает активные шаги для предотвращения дальнейшего сокращения и деградации пастбищ. Одним из ключевых решений стал запрет на нецелевое использование земель, отведённых под сельское хозяйство, включая пастбища, с введением более строгих процедур контроля и ответственности. Параллельно реализуются программы восстановления деградированных участков: посев многолетних кормовых культур, мелиоративные мероприятия, рациональное распределение нагрузки между пастбищами в разные сезоны.

Результаты этих мер уже заметны. В ряде регионов при поддержке Евросоюза проведена инвентаризация 3 000 га пастбищ, выполнено восстановление аналогичной площади, созданы демонстрационные участки и внедрены адаптивные методы выпаса для 16 ферм. Глобальный экологический фонд (GEF) и Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта по устойчивому управлению землями и лесами улучшили состояние 12 500 га пастбищ и 20 000 га лесов, разработали планы управления и запустили пилот по оплате экосистемных услуг. UNDP в рамках ClimaEast восстановил около 3 000 га летних пастбищ, возродив традиционные методы выпаса, а GIZ реализовал комплекс мер по борьбе с эрозией — укрепление склонов, создание лугов и лесонасаждений.

Особое значение в среднесрочной и долгосрочной перспективе приобретает использование большого потенциала освобождённых территорий Восточного Зангезура и Карабаха. Эти районы обладают богатой природной базой и значительными пастбищными ресурсами, которые в советский период активно использовались для летнего и зимнего выпаса. Восстановление инфраструктуры, мелиорация и интеграция этих земель в общенациональную систему управления пастбищами позволят не только компенсировать часть утраченных площадей, но и создать новые возможности для развития животноводства, увеличения производства кормов и привлечения инвестиций в аграрный сектор. Рациональное освоение этих территорий с применением современных технологий и экологических стандартов способно стать драйвером роста всего агропромышленного комплекса страны.

Перспективы дальнейшего развития во многом зависят от интеграции успешных пилотных проектов в национальную систему управления пастбищами. Важными направлениями становятся укрепление институциональной базы, развитие цифрового мониторинга и внедрение экономических стимулов для фермеров. Экологический эффект уже очевиден: восстановление пастбищ снижает эрозию, повышает плодородие и сохраняет биоразнообразие.

В долгосрочной перспективе масштабирование действующих программ способно охватить десятки тысяч гектаров, обеспечив баланс между сельскохозяйственными потребностями и охраной природы. При сохранении нынешних темпов и комплексного подхода Азербайджан имеет все шансы превратить сегодняшние вызовы в устойчивое развитие и долгосрочную экологическую стабильность.