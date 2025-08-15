Американский лидер Дональд Трамп перед запланированным визитом в Великобританию в середине сентября может отправиться в Израиль. Об этом информирует Ynet со ссылкой на американских и израильских чиновников.

«Визит Трампа зависит от развития переговоров о прекращении огня и завершении войны [в секторе Газа]», — приводит портал слова своего собеседника в администрации Белого дома.

Израильский чиновник при этом подтвердил Ynet, что «существуют предварительные планы визита президента США», но «пока нет ничего конкретного».