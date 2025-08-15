Встреча лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, вызвала бурные обсуждения. Многие эксперты сомневаются в ее результативности, считая разговор с Москвой бессмысленным или даже вредным. Тем не менее существуют сценарии, при которых саммит может дать небольшие, но важные результаты, способствующие дальнейшим переговорам, информирует Foreign Policy.

История показывает, что саммиты между США и Россией редко приносят быстрые результаты. Примеры — встреча бывшего президента США Джо Байдена и Путина в Женеве в 2021 году или встреча Трампа с Путиным в Хельсинки в 2018 году, которые не привели к заметным изменениям в отношениях. Саммит может закончиться ничем.

Существует также нереалистичный сценарий, при котором Трамп и Путин за несколько часов заключат полноценный мирный договор. Это маловероятно, учитывая сложность вопросов: прекращение огня, будущий статус украинских территорий, санкции и безопасность. Аналогично маловероятен вариант «прекращения огня до переговоров», который продвигают европейские лидеры.

Самый реалистичный и полезный сценарий — «первый шаг». Саммит может стать «разведкой боем», позволяя США оценить готовность Путина к переговорам. Последнее предложение России относительно территориальных уступок не затрагивает суверенитет Украины, что открывает пространство для практических соглашений: обмены территориями, установление более безопасных линий фронта и прекращение боевых действий для дальнейших переговоров. Это лишь начало долгого процесса, включающего вопросы будущей безопасности Украины, ее интеграции с ЕС и контроль за выполнением соглашений.