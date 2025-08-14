Госдеп США объявил вознаграждение до $6 млн за информацию о лидерах российской криптобиржи Garantex. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Предлагают два вознаграждения на общую сумму до $6 млн за информацию, которая приведет к арестам и/или осуждению лидеров Garantex. До $5 млн обещано за сведения о гражданине России Александре Мира Серда, и до $1 млн — за информацию о других ключевых руководителях биржи.

Согласно информации Секретной службы США и ФБР, Garantex получила сотни миллионов долларов преступных доходов и использовалась для организации различных преступлений, включая хакерские атаки, программы-вымогатели, терроризм и торговлю наркотиками, часто с значительным ущербом для американских граждан. Между апрелем 2019 года и мартом 2025 года через Garantex было проведено не менее $96 млрд в криптовалютных транзакциях.