Лидеры Евросоюза, как и нынешнее руководство Украины, добиваются смены правительства в Венгрии и открыто поддерживают политическую оппозицию в стране, надеясь на ее победу в парламентских выборах в 2026 году.

Об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Лидеры ЕС заинтересованы в том, чтобы в Венгрии появилось правительство, которое будет обслуживать их интересы, не станет критиковать устремления Брюсселя, и будет способствовать его имперскому строительству.

Он добавил, что заодно с Брюсселем действует и Киев.

«Сегодня одним из важнейших направлений украинской внешней политики является победа оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии в следующем году. Основные усилия Киева направлены, в частности, на то, чтобы Виктор Орбан не остался на посту премьер-министра Венгрии», — приводит ТАСС слова Сийярто.

Он отметил, что в Киеве рассчитывают, что если к власти в Венгрии придет послушное Брюсселю марионеточное правительство, то оно немедленно согласится на прием Украины в ЕС и оказание ей военной помощи, в том числе поставки вооружений. Правительство Орбана не дает это сделать, и Киев пытается убрать его с дороги, резюмировал министр.