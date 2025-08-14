Епископ Евангелистско-баптистской церкви Грузии, митрополит Тбилисский Малхаз Сонгулашвили направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

С большой радостью и глубоким почтением от имени Собора мира Евангелистско-баптистской церкви Грузии сердечно поздравляю правительства и благородные народы Азербайджана и Армении с подписанием исторической декларации о мире, положившей конец более чем тридцатилетнему конфликту и потерям.

Это важное соглашение является лучом надежды для всего Южного Кавказа. История спора, созданного отчасти сложным и раскольническим наследием имперской и колониальной политики советского периода, очень долгое время порождала горе и недоверие между соседними народами. Ваше смелое решение оставить позади эту болезненную историю, преодолеть десятилетия обид и быть приверженным общему будущему – это проявление государственного мастерства высочайшего уровня. Это вдохновит не только ваши народы, но и более широкую семью народов всего мира.

Народ Грузии радуется вместе с вами этому новому рассвету, видя в нем решающий шаг к прочному миру и мирному сосуществованию всех наций и этнических общин на нашем любимом Кавказе. Это знаменательное событие убеждает нас в том, что бремя прошлого может быть преодолено и наследие колониализма, препятствующее гармонии в нашем регионе, может быть окончательно разрушено во имя будущего, основанного на доверии, компромиссе и взаимном уважении.

Мы также выражаем искреннюю признательность политическому руководству и дипломатической общественности Соединенных Штатов Америки за их незаменимую роль в том, чтобы облегчить это сближение. Их неизменная приверженность диалогу и конструктивное участие во имя достижения мира заслуживает самой высокой похвалы.

Пусть этот документ будет вестником не только прекращения военных действий, но и возникновения новой эпохи, где процветает мир, развивается сотрудничество и взаимное уважение становится основой всех отношений! Пусть он также способствует процветанию, защищает человеческое достоинство и благословляет будущие поколения, которые будут жить в регионе, свободном от ран, где торжествуют общечеловеческие ценности!

Очень надеемся, что три государства Южного Кавказа – Азербайджан, Армения и Грузия – вместе станут защитниками мира, справедливости и демократии, внесут вклад в стабильность и процветание во всем мире.

Собор мира готов сопровождать этот путь молитвами, дружбой, межкультурным, межконфессиональным партнерством и любым скромным служением, которое может содействовать укреплению уз доброй воли между нашими народами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение и наилучшие пожелания успеха этой новой исторической странице в жизни Вашего народа.