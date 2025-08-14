Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по просьбе последнего.

Согласно информации Управления по коммуникациям администрации президента Турции, в ходе телефонного разговора президент Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили последние события в связи с войной между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что в ходе стамбульских переговоров, начатых с целью достижения постоянного перемирия между Украиной и Россией, был достигнут прогресс, и этот процесс привел к позитивным изменениям в гуманитарной сфере.

Генеральный секретарь НАТО Рютте дал оценку последней ситуации в Украине перед саммитом в Аляске между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Президент Эрдоган заявил, что Турция внимательно будет следить за переговорами, которые состоятся в Аляске.