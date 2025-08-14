Президент США Дональд Трамп оценил в 25% шанс того, что встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске провалится. По словам президента США, он намерен предоставить Украине и России возможность самостоятельно обсуждать возможное соглашение по урегулированию.

Трамп добавил, что планирует созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским для организации второй встречи после саммита с Путиным. Для нее рассматриваются три возможные локации.

Говоря о предстоящей встрече, Трамп отметил: «Я думаю, он собирается заключить сделку. Я думаю, Путин хочет это сделать». При этом он признал, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня.

Трамп при этом заявил, что, если его встреча с Путиным окажется плохой, то он никому не позвонит.

Речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском и европейских лидерах, которых Трамп должен был проинформировать о результатах переговоров.

Также он заявил, что США намерены прибегнуть к санкциям, если встреча с Путиным завершится неудачей. «Последствия будут очень серьёзными», — отметил Трамп.