Подписания документов по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не ожидается.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует РИА «Новости».

Он отметил, что на саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с урегулированием в Украине, добавив, что забегать вперёд и предрекать результаты встречи было бы ошибкой.

Говоря о приезде спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа в Москву, он заявил, что визит был результативным и позволил выйти на подготовку саммита России и США.