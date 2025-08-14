Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян 14 августа заявил, что в рамках подписанных в США документов предусматривается открытие для Армении дорог, проходящих через Азербайджан, так как разблокировка коммуникаций является двусторонним процессом.

По его словам, эти маршруты пока недоступны для граждан Армении, однако предпринимаются ускоренные шаги для их открытия. Худатян подчеркнул, что разблокировка дорог будет происходить при сохранении территориальной целостности, суверенитета и независимости Армении, что он назвал важным фактором развития страны.

Министр выразил уверенность, что процесс не станет односторонним, поскольку в документах четко закреплен принцип взаимности, который, по его словам, гарантирует соблюдение территориальной целостности, юрисдикции и равноправия сторон.