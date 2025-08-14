В Азербайджане фиксируется снижение числа побегов из мест лишения свободы, но растёт уклонение от наказания. По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в 2024 году зафиксировано 19 случаев побегов из мест лишения свободы. Этот показатель более чем в два раза ниже уровня 2005 года, когда побег совершили 44 человека.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в 2023 году наблюдался кратковременный рост — тогда из-под стражи сбежали 29 осуждённых. Кстати, в прошлом году удалось выявить всего 6 беглецов. В то же время статистика уклонений от отбывания наказания демонстрирует обратную динамику. Если в 2005 году подобных случаев было всего 7, а в 2015 году — 15, то в 2020 году произошёл резкий скачок до 221 уклониста. В последующие годы этот показатель снизился, однако в 2024 году он вновь вырос: от наказания скрылись 55 человек, что почти в восемь раз больше, чем в 2005-м.

В Азербайджане за 20 лет изменился портрет разыскиваемых преступников. В 2024 году в розыске находились 8 911 человек — в 1,4 раза больше, чем в 2020 году (4 959 человек) и почти в полтора раза больше по сравнению с 2005-м (6 178 человек). Среди них есть также несовершеннолетние (14–17 лет) — 81 человек. Стоит отметить, что в 2024 году числилось 986 пропавших без вести (в 2005 году — 1 382). Среди них 152 — дети в возрасте до 18 лет.