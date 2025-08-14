Председатель Совета Европейского союза Антониу Кошта позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Антониу Кошта поздравил главу нашего государства с подписанием в Вашингтоне декларации между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США, парафированием Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, а также с достигнутыми договорённостями по региональному транспортному коридору. Председатель Совета ЕС подчеркнул важность этих результатов для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе и заявил о готовности ЕС поддержать процесс реализации достигнутых договорённостей.

Поблагодарив за поздравления, Ильхам Алиев напомнил, что инициатором мирной повестки и автором текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией является именно наша страна. Отметив значимость достижений, достигнутых в Вашингтоне, глава государства особо подчеркнул роль президента США Дональда Трампа в этом процессе. Ильхам Алиев также отметил важность договорённости об обеспечении беспрепятственного транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчываном.

В ходе телефонного разговора собеседники с удовлетворением вспомнили о встрече президента Азербайджана с председателем Совета ЕС Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в мае этого года в Тиране в рамках саммита «Европейского политического сообщества», а также о проведённых тогда обсуждениях.

Ильхам Алиев и Антониу Кошта обменялись мнениями о перспективах связей между Азербайджаном и ЕС и обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.