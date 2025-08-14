Водители, перевозящие грузы из Нахчывана в Баку, жалуются на беспрецедентные условия ожидания на иранско-азербайджанской границе. По их словам, уже несколько дней они вынуждены находиться в пыльной, безлюдной местности без доступа к воде, еде и туалету.

Как сообщили изданию «Gündəlik Naxçıvan» ожидающие на иранской стороне водители, чиновники Ирана советуют недовольным новой процедурой использовать «Маршрут Трампа».

Водители рассказывают, что под предлогом очереди их отправляют далеко в степь, вдали от таможни Биласувар:

«Здесь нет ни еды, ни воды. Чтобы что-то купить, нужно идти пешком километры. Раньше после нескольких часов ожидания нас пропускали, но после подписания мирного соглашения нас и турецких коллег загоняют в степь и заставляют ждать сутками. Иногда пропускают по одной-две машины, когда им вздумается. Мы терпим жажду, пыль, отсутствие туалета, а обращаются с нами как с животными».

По словам водителей, иранские официальные лица прямо заявляют, что это связано с мирным соглашением:

«Говорят открыто: ваше правительство объединилось с армянами и действовало за спиной Ирана. Не нравится — пользуйтесь «Маршрутом Трампа», указанным в соглашении, или пусть Армения сама даст вам дорогу».