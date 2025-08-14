Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным не станет обсуждать вопрос территорий.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По его данным, Трамп выступил с соответствующим заявлением во время онлайн-конференции с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским. Как сообщают источники телеканала, президент США намерен добиваться безоговорочного прекращения огня и, по его мнению, в любых мирных переговорах должен принимать участие Киев.

NBC также сообщает, что у ряда европейских лидеров сложилось впечатление, будто бы Дональд Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным».