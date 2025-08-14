В отделение судебных приставов в Пермском крае поступил документ о приостановке работы пилорамы в с. Юрла. Основанием послужило то, что владелица бизнеса не проинформировала соответствующие инстанции о найме на работу двух граждан Азербайджана.

В результате, суд признал её виновной в нарушении ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и вынес решение об остановке деятельности на две недели.

Сразу после начала исполнительного производства, представители службы судебных приставов выехали на место расположения пилорамы и опечатали производственное помещение.