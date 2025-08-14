Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических ракет «Сапсан», сообщили в ФСБ страны.

Как отмечают в ведомстве, Киев якобы планировал использовать ракеты для ударов вглубь России, их производство финансировала Германия.

«В результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам ВПК Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов. Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК «Сапсан» для нанесения ударов вглубь территории России», — говорится в сообщении.