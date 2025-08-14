Американский лидер Дональд Трамп в течение нескольких месяцев добивался организации личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения путей завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники в американской администрации.

«Предоставил Трампу то, чего президент США ждал месяцами: встречу один на один для обсуждения окончания конфликта. Трамп ухватился за эту возможность», — отмечается в сообщении.

Напомним, что встреча глав государств запланирована на 15 августа в Анкоридже (штат Аляска).