Китайские лизинговые компании столкнулись с финансовыми потерями из-за невозврата самолетов, оставшихся в России после введения западных санкций, отмечает South Morning China Post (SMCP).

AVMAX — дочерняя структура Shanhe Intelligent из провинции Гуандун — получила страховую выплату в размере $23 млн за три лайнера производства De Havilland Canada, которые сдавались в аренду российским авиакомпаниям «Якутия» и «Аврора».

Согласно информации, срок действия двух контрактов истек еще в прошлом году, но «несмотря на продолжающиеся переговоры и усилия, AVMAX не смогла вернуть самолеты». Ситуация осложняется и введенными после вторжения в Украину западными санкциями против российского авиасектора.

Дочерняя структура AVMAX Airwork также не смогла вернуть шесть грузовых Boeing 757, потребовав расторжения контрактов в 2022 году. Компании удалось вывезти лишь один самолет, что привело к убыткам в сотни миллионов долларов и необходимости списания активов.