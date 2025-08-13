Президент Франции Эмманюэль Макрон признал роль Франции за массовые репрессии в Камеруне.

Письмо президента Франции, адресованное президенту Камеруна Полю Бийя, основано на выводах совместной франко-камерунской комиссии, изучавшей роль Франции в борьбе за независимость Камеруна в период с 1945 по 1971 год.

«Историки ясно дали понять, что в Камеруне шла война, во время которой колониальные власти и французская армия применяли различные виды репрессивного насилия в определенных частях страны. Эта война продолжалась и после 1960 года, когда Франция поддержала действия независимых властей Камеруна», — говорится в письме.

«Сегодня я должен признать роль и ответственность Франции в этих событиях», — добавил президент Франции.