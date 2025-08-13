Пакистан еще раз подтвердил свое намерение в углублении братских связей с Азербайджаном на основе взаимного доверия, общих ценностей и желаний.

Об этом заявил лидер Пакистана Асиф Али Зардари во время встречи с послом Азербайджана в этой стране Хазаром Фархадовым, сообщает «Азертадж».

Президент Пакистана отметил, что рассматривает Азербайджан как важного партнера, в частности, намерен развивать двустороннее сотрудничество в сфере торговли и экономики.

Далее он указал на то, что инвестиционные возможности, расширяющиеся торговые связи и развивающиеся транспортные коммуникации в регионе еще больше сблизят обе страны и создадут условия для совместного развития.

Президент Зардари поздравил народ и президента Азербайджана с подписанием исторического документа о мирном соглашении с Арменией. Он отметил, что соглашение приведет к устойчивому миру, стабильности и развитию в регионе. В том числе было сказано, что Пакистан выступает за диалог и мирное урегулирование конфликтов на основе взаимного уважения и понимания.

Президент также поблагодарил Азербайджан как ценного члена Контактной группы ОИС, за неизменную поддержку справедливого дела народа Джамму и Кашмира, находящегося под оккупацией Индии.