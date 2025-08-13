Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поддержал идею прекращения огня в Украине по образцу израильской оккупации Западного берега реки Иордан, сообщает The Times.

Согласно такому сценарию, Россия получает военный и экономический контроль над оккупированными территориями Украины, сохраняя границы страны нетронутыми «на бумаге». Подобная договоренность предполагает, что Киев не проводит всеукраинский референдум по изменению границ, как того требует конституция.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву.

При этом в администрации президента США Дональда Трампа опровергли данное утверждение. «Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times», — написала в соцсетях заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.