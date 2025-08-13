Президент США Дональд Трамп заявил, что есть хороший шанс на вторую встречу по Украине после саммита с руководителем России Владимиром Путиным на Аляске.

Он рассчитывает вскоре провести совместные переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, если саммит на Аляске пройдет успешно.

По его словам, если он «не получит необходимые ответы» на встрече с Путиным, следующей встречи не будет.



Трамп при этом пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее ждут «очень серьезные» последствия.



Трамп также заявил, что не верит, что сможет убедить Путина прекратить удары по гражданским целям в Украине.

На соответствующий вопрос журналиста президент США ответил: «У меня было много хороших разговоров с ним. А потом я приезжаю домой и вижу, что ракета попала в дом престарелых или ракета попала в жилой дом, и люди лежат мертвые на улицах. Так что, думаю, ответ на это — нет, потому что я уже говорил с ним об этом».

