По приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Исламской Республики Пакистан фельдмаршала Асим Мунира азербайджанская делегация во главе с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым совершила визит в Исламабад.

На церемонии встречи, в соответствии с протоколом, генерал-полковник Керим Велиев и фельдмаршал Асим Мунир прошли перед Почётным караулом. Были исполнены государственные гимны обеих стран. В завершение церемонии был возложен венок к мемориалу шехидов.

В рамках визита прошел всесторонний обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Пакистана, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение генерал-полковник К.Велиев от имени руководства Министерства обороны Азербайджана поздравил фельдмаршала Асим Мунира и личный состав Армии Пакистана с «Днём независимости» и с успехом, достигнутым в операции «Торжество справедливости».

Затем фельдмаршалу Асим Муниру была вручена медаль «За заслуги в области военного сотрудничества», присуждённая приказом министра обороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии примет участие в первом военном параде, который пройдет в столице Исламской Республики Пакистан — городе Исламабад по случаю «Дня независимости» и «Торжества справедливости».