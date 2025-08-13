Президент США Дональд Трамп заявил о готовности своей страны участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Мы обсудили наши общие позиции с президентом США, согласовали пять принципов… Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной, мы должны готовить трехсторонний формат переговоров, должно быть прекращение огня, должны быть гарантии безопасности, санкции должны быть усилены, если РФ не согласится на прекращение огня», — отметил президент Зеленский.

Президент Украины также отметил, что во время онлайн-встречи с президентом США он заявил, что игнорирование президентом РФ Владимиром Путиным санкций — это блеф. Зеленский подчеркнул, что Россия не имеет права налагать вето на шаги Украины в НАТО.

Мерц, в свою очередь, отметил, что Киев готов обсуждать территориальные вопросы, однако отправной точкой для переговоров должна стать текущая линия фронта.

При этом, по его словам, юридическое признание оккупированных территорий «не обсуждается».

