В Беларуси в рамках учений «Запад-2025» военные отработают планирование применения ядерного оружия, а также комплекса «Орешник».

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин после доклада президенту Александру Лукашенко, передает Белта.

По словам Хренина, ядерное оружие является для страны важным элементом стратегического сдерживания. Он отметил, что, по требованию главы государства, вооруженные силы должны быть готовы к любому развитию событий. Министр подчеркнул, что обстановка на западных и северных границах Беларуси обостряется, что не позволяет оставаться безучастными к росту милитаризации и военной активности в регионе.