В Азербайджане фиксируется тревожный рост числа абортов среди несовершеннолетних. Согласно данным Государственного комитета по статистике, за последние четыре года показатель прерываний беременности у девушек 15–19 лет увеличился почти вдвое — с 1 299 случаев в 2020 году до 2 751 в 2024-м. Особенно заметен рост среди группы 18–19 лет: с 1 270 до 2 679 случаев, сообщает Minval.

Хотя среди самых юных — 15–17 лет — цифры остаются относительно низкими (от 29 в 2020 году до 72 в 2024-м), динамика также положительная, что вызывает обеспокоенность специалистов.

В целом же, статистика демонстрирует рост числа абортов среди женщин всех возростных групп. Если в 2010 году было зафиксировано 26 801 абортов, то в 2015 году — 27 452 подобных случаев, в 2020 — 34 719, в 2023 году — 73 816, а в 2024 году — 78 245 факта. В частности, больше всего случаев приходится на женщин старше 25 лет. Также отмечается, что за прошедший год 52 женщины прошли операцию по хирургической стерилизации. Надо отметить, что в 2010 году врачи провели 150 подобных операций.