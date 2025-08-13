Москва ведет работу с Баку над вариантами освобождения и возвращения задержанных в Азербайджане российских граждан.

Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Исходим из того, что такое решение стало бы значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана», — сказал он в ходе брифинга.

Напомним, в Баку под арестом находятся руководитель агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, обвиняемые в работе на ФСБ, а также группа россиян, которых обвиняют в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.