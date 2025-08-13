В стране создаётся институт специальных судебных исполнителей для более оперативного и эффективного исполнения судебных решений. В связи с этим президент Ильхам Алиев сегодня утвердил Закон «О специальных судебных исполнителях».

Согласно закону, в Азербайджане планируется переход на смешанную модель исполнения решений. В рамках этой модели исполнение решений судов и других органов будут осуществлять как государственные, так и специальные судебные исполнители.

Специальные судебные исполнители будут иметь статус органа принудительного исполнения. Они смогут исполнять решения, связаные с уголовными, административными правонарушениями, административными спорами, делами с участием государственных органов, делами о защите от бытового насилия, принудительном лечении и вопросами, связанными с интересами ребёнка (за исключением требований алиментов).

Кроме того, для обеспечения финансовой устойчивости деятельности специальных исполнителей на первом этапе им будет поручено исполнение дел, связанных с денежными требованиями.

Специальными судебными исполнителями смогут стать граждане Азербайджана с высшим образованием. Желающие работать в этой должности должны пройти конкурсный отбор, включающий тестирование и собеседование, затем — не менее трёх месяцев обязательной подготовки и стажировки. После этого они получат сертификат и служебное удостоверение и приступят к исполнению обязанностей, приняв присягу.

Эти специалисты будут работать независимо, подчиняясь только закону, и финансировать свою деятельность исключительно за счёт средств, полученных за оказанные услуги. При этом они будут объединяться в Палату частных судебных исполнителей — орган самоуправления, и обязаны соблюдать её внутренние правила.

Отметим, что для начала применения института частных исполнителей необходимо провести их сертификацию, обязательное обучение и подготовить необходимые нормативные акты, а также выполнить институциональную работу в этой сфере. В связи с этим внедрение института частных судебных исполнителей планируется с 2026 года.