Топливо подешевело, минералы, руды и металлы, а также сельскохозяйственная продукция подорожали. База статистических данных ООН опубликовала информацию, отображающую мировые цены на продовольствие этим летом. Так, цены на сырьевые товары в июне 2025 года практически не изменились, при этом больше всего подешевело топливо, сообщает Minval.

Индекс цен на сырьевые товары UNCTAD в июне 2025 года практически не изменился, немного снизившись на 0,2% (в годовом исчислении). Снижение цен в группах топлива (9,7%) и продовольствия (0,3%) контрастировало с ростом в группах минералов, руд и металлов (22,3%) и сельскохозяйственного сырья (1,4%). Группа минералов, руд и металлов достигла нового исторического максимума, в то время как группа топлива снизилась более чем на половину от пикового значения августа 2022 года.

Между тем, по данным ФАО (Food and Agriculture Organization), в июле 2025 года рост цен на мясо и растительное масло перевесил снижение цен на зерновые, молочные продукты и сахар.

Индекс продовольственных цен ФАО в июле 2025 года составил 130,1 пункта, что на 2,1 пункта (1,6%) выше уровня июня. В целом значение индекса оказалось на 9,2 пункта (7,6%) выше показателя июля 2024 года, но всё ещё на 30,1 пункта (18,8%) ниже пикового значения, зафиксированного в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые ФАО в июле 2025 года составил 106,5 пункта, что на 0,8 пункта (0,8%) ниже июньского показателя и на 4,2 пункта (3,8%) ниже, чем в июле 2024 года. Мировые экспортные цены на ячмень и кукурузу выросли, а на сорго и пшеницу — снизились.

Индекс цен на растительные масла ФАО в июле достиг максимального за последние три года уровня и составил 166,8 пункта, что на 11,1 пункта (7,1%) выше по сравнению с прошлым месяцем.