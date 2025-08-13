Российским учителям рекомендовали следить за высказываниями обучающихся в школах с детьми мигрантов, чтобы выявлять у них возможную склонность к правонарушениям.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на методические рекомендации, подготовленные Минпросвещения совместно с МВД и Минобрнауки страны.

Согласно документу, педагоги должны обращать внимание на высказывания в письменных работах, отражающие пренебрежение к исторической памяти, традиционным российским ценностям и государственной символике. Также учителя будут отслеживать реакцию детей мигрантов на содержание уроков «Разговоры о важном» и фиксировать случаи резкого увеличения числа разговоров на политические, социальные и религиозные темы, если в них звучат крайние суждения и проявляется нетерпимость.

Для получения более полной картины педагогам предлагается проводить анонимные опросы и индивидуальные беседы со школьниками в неформальной обстановке.