В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Адвокат обвиняемого Рубена Варданяна Авраам Берман обратился в суд с ходатайством о проведении судебно-лингвистической экспертизы, поскольку в переводе обвинительного заключения по уголовному делу на русский язык есть ряд противоречивых моментов.

Р.Варданян поддержал ходатайство.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, комментируя ходатайство, сказал, что обстоятельства, которые защита считает противоречивыми, не являются предметом для проведения соответствующей экспертизы. Поэтому ходатайство не должно быть удовлетворено.

Потерпевшие, участвовавшие в процессе, просили суд не удовлетворять возражение.

Затем суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

После совещания было оглашено решение суда относительно ходатайства защиты. Согласно решению, ходатайство не было удовлетворено. Обосновывая решение Зейнал Агаев отметил, что согласно уголовно-процессуальному законодательству экспертиза проводится с целью выявления значимых при уголовном преследовании обстоятельств. В текущем процессе сторона защиты не указала конкретных обстоятельств, которые должны быть установлены путем экспертизы.

После этого адвокат А.Берман выразил протест судейской коллегии, рассматривавшей дело.

Зейнал Агаев сказал, что сторона защиты неоднократно подавала протесты одинакового содержания, и в нынешнем протесте нет новых фактов. По этой причине возражение не было вынесено на обсуждение.