Турция вместе с Азербайджаном и Грузией вносит вклад в региональную безопасность.

С данным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили.

Он добавил, что сотрудничество в трехстороннем формате с Азербайджаном и Грузией продолжается. По его словам, планируется проведение трехсторонней встречи на уровне председателей парламентов.

Он добавил, что, в частности, посредством трехсторонних механизмов, созданных с Азербайджаном и Грузией в сферах внешней политики и безопасности, вносится вклад в региональный мир и сотрудничество.

Отмечено, что в ближайшее время в Турции планируется проведение очередной трехсторонней встречи министров иностранных дел.