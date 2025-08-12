На постсоветском пространстве для безопасности детей начали внедрять детские sim-карты. В отличие от «взрослых», по детским sim-картам нельзя авторизоваться в соцсетях. Кроме того, операторы предоставляют родителям услугу по отображению геолокации ребенка. Еще весной применение подобных номеров рассматривали в Казахстане. Затем на днях Минцифры РФ также выступило с предложением ввести в России sim-карты для детей до 14 лет. Детская sim-карта — это специальный тарифный план для мобильной связи, разработанный для детей и подростков.

Как прокомментировал Minval эксперт в области информационно-коммуникационных технологий Эльвин Аббасов, детские sim карты — это модель, которая также может быть реализована в Азербайджане как с технической, так и с юридической точки зрения. Основная цель этого подхода — предоставить родителям реальный контроль над цифровым поведением своих детей, защитить их от опасного контента и повысить их безопасность за счёт отслеживания их геолокации.

По его словам, в настоящее время в азербайджанском законодательстве нет отдельного положения об использовании sim-карт, непосредственно обеспечивающего безопасность интернета и мобильной связи для детей. Для этого необходимо внести изменения в Закон «О защите детей от вредной информации» и соответствующие нормативные акты в сфере связи. В частности, важно сделать согласие родителей обязательным, определить правовые основы контент-фильтрации по возрасту ребёнка и обязать операторов мобильной связи внедрять эту технологию.

«Сетевая инфраструктура азербайджанских операторов мобильной связи способна поддерживать такую услугу. Системы управления мобильными данными оснащены модулями родительского контроля, контентной фильтрацией и технологией отслеживания устройств в режиме реального времени. Для этого необходимо лишь разработать тарифный план и пользовательский интерфейс, а для обеспечения надёжности фильтров необходимо обеспечить их интеграцию как с локальными, так и с международными службами безопасности», — говорит Аббасов.

Внедрение этой модели в Азербайджане станет важным шагом вперёд, особенно в плане защиты детей школьного возраста от онлайн-рисков. Однако для успешного внедрения необходимо соблюсти три ключевых условия: создание правовой базы; обеспечение надёжности технических фильтров и сервисов геолокации; обучение и активное вовлечение родителей.

Тем временем редакция обратилась ко всем трем операторам мобильной связи, действующим в Азербайджане, интересуясь, намерены ли компании в будущем выпустить в продажу детские sim-карты.

На запрос откликнулось ООО Azercell Telekom. В компании сообщили, что в настоящее время подобные услуги не предоставляются. Однако при наличии высокого спроса и с учётом существующих технологических возможностей в будущем возможно внедрение специальных защищённых SIM-карт или аналогичных сервисов для детей.