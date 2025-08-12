Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев разбил тренировочную доску после того, как президент Всемирной федерации тхэквондо (WT) Чунгвон Чоу вручил ему черный пояс.

Соответствующими кадрами делится официальный Telegram-канал пресс-службы президента республики.

«Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску», — пишет пресс-служба.

На опубликованном видеоролике Касым-Жомарт Токаев нанес удар кулаком по доске со своим автографом.