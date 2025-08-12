Азербайджан и Армения сегодня находятся на пороге долгожданного мира. Во время исторической встречи в Вашингтоне в присутствии Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна был парафирован текст Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Среди прочих не менее важных пунктов в опубликованном тексте парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном содержится ключевое положение, в котором говорится, что «стороны отзовут, прекратят или иным образом урегулируют все межгосударственные претензии, жалобы, процедуры и споры, существовавшие между ними до подписания соглашения, во всех международных правовых инстанциях, и не будут инициировать новые».

За подробностями, которые раскрывают детали данной статьи документа, Minval Politika обратился к доктору юридических наук, чрезвычайному и полномочному послу, профессору, завкафедрой Академии государственного управления при президенте Азербайджана Намику Алиеву.

По мнению дипломата, отзыву могли бы подлежать следующие иски:

1. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

— Армения обратилась в декабре 2022 года с иском к Азербайджану «о разблокировке Лачинского коридора».

— Азербайджан подал в ответ встречный запрос о снятии мер и о введении правовых ограничений против Армении.

2. Международный суд ООН (МС ООН)

— Армения подала иск против Азербайджана в декабре 2022 года по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и суд предписал Баку обеспечить беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору (в феврале 2023).

— В сентябре 2023 года Армения вновь обратилась в МС ООН с жалобой «на дискриминацию армян», требуя вывести военных и обеспечить права карабахских армян, — суд в ноябре 2023 постановил ввести временные меры в этой части.

3. Международный уголовный суд (МУС)

— Армения подала жалобы в МУС, описывая «случаи насилия над армянскими военнопленными, включая пытки и глумление над погибшими».

4. Арбитраж по Энергетической хартии

— Азербайджан подал межгосударственный арбитражный иск против Армении в феврале 2023 года, обвиняя её в нарушениях суверенных прав на энергетические ресурсы, включая Сарсангскую ГЭС.

Кроме того, должны быть отозваны любые текущие или прошлые жалобы в МУС (и в иных международных органах), если они предшествовали соглашению.