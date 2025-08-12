Азербайджан может стать региональным логистическим центром для Amazon, eBay и Alibaba. Об этом Minval заявил Айхан Гадашев, руководитель портала Azexport.az. Он отметил, что парафирование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией при участии президента США, наряду с новыми политическими реалиями в регионе, также расширяет доступ Азербайджана к мировым рынкам электронной торговли.

«Новая логистическая реальность позволит сократить время доставки грузов на рынки США и Европы. Более быстрый доступ к турецким портам и близость как к восточным, так и к западным рынкам могут превратить страну в потенциальный региональный логистический центр для таких гигантов, как Amazon, eBay и Alibaba», — сказал глава портала.

Сегодня портал Azexport содействует выходу азербайджанской продукции на международные рынки. С этой целью платформа продвигает азербайджанскую продукцию через 15 международных площадок электронной коммерции и каналов онлайн-продаж.

Как, комментируя этот вопрос Minval, заявил экономист Емин Гарибли, Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения способствует притоку инвестиций в регион. Тем самым Азербайджан превратится в транспортный хаб. Поэтому не исключено, что в будущем тут могут появиться офисы всемирно известных торговых платформ. Не секрет, что Azexport и сам был учрежден по типу известных международных торговых платформ. После предпринятых шагов товары из Китая через Азербайджан будут поступать в Европу по более короткому пути.

«Открытие представительств торговых компаний, естественно, станет возможным лишь при наличии отдельных инициатив. Тогда и у нас появится возможность интегрировать наши имеющиеся платформы в платформы зарубежных компаний, а также создать свои новые. Будем надеяться, что в будущем в Азербайджане появятся представительства известных торговых компаний электронной коммерции», — сказал экономист.

Развитие торгово-логистической сети также даст возможность Азербайджану развивать свои кадры в этой области. Кроме того, создание новой инфраструктуры способствует либерализации экономики страны, позволит ей интегрироваться в мировую экономику. Станет актуальным применение новых технологий и т.д.

Месторасположение логистических хабов

Согласно данным открытых источников, Amazon Logistics по состоянию на апрель 2025 года управляет примерно 1 200 логистическими объектами по всему миру, включая: около 350 фулфилмент-центров (FC), 180 сортировочных центров, 550 пунктов доставки, 45 кросс-доков и 30 шлюзов Prime Air. Известно, что более 110 фулфилмент-центров и около 600 логистических объектов расположены в США. Вместе с тем в Европе действуют более 45 фулфилмент-центров, включая Великобританию, Германию, Испанию, Польшу и др. Также таковые имеются в Азии (Япония, Индия, Сингапур и др.)

У компании eBay нет широкой сети складов. Тем не менее через eBay Enterprise (ныне Radial, Inc., штаб-квартира — King of Prussia, Пенсильвания) компания управляла несколькими фулфилмент-центрами в США, Канаде и Великобритании. eBay запустил программы логистики в Германии, включая eBay Fulfillment, предоставляющие хранение, упаковку, доставку и отслеживание для продавцов.

Логистическая сеть Alibaba Group управляет логистическим подразделением Cainiao Network, основанным в 2013 году и базирующимся в Ханчжоу. Cainiao координирует сеть логистических парков, складских комплексов, почтоматов и пунктов самовывоза по Китаю, а также осуществляет доставку через AliExpress и Tmall. Основные хабы Alibaba расположены в Китае — Аэропорт Ханчжоу Сяошань и в Европе — аэропорт Льеж, Бельгия.