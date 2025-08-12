Президент Албании Байрам Бегай позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Байрам Бегай поздравил главу государства с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, а также с подписанием декларации и других документов в присутствии президента США. Он особо подчеркнул решимость и лидерство Ильхама Алиева в этом процессе. В то же время Байрам Бегай высоко оценил поддержку, оказываемую этому процессу президентом США.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравления. Глава государства подчеркнул, что именно Азербайджан является инициатором мирной повестки дня в регионе и автором текста мирного соглашения, а также коснулся значения принятых на встрече в Вашингтоне документов с точки зрения продвижения мирной повестки. Президент Ильхам Алиев отметил роль президента США в поддержке этого процесса.

В ходе телефонного разговора было высоко оценено успешное сотрудничество и взаимная поддержка Азербайджана и Албании в рамках международных организаций.