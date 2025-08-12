Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков отметил, что подписание в Вашингтоне совместной декларации между США, Азербайджаном и Арменией подтвердило приверженность Баку мирной повестке.

По его словам, содержащийся в документе пункт о парафировании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией предполагает необходимость дальнейших шагов для его подписания и ратификации.

В частности, Баку ожидает внесения изменений в Конституцию Армении для устранения сохраняющихся в ней территориальных претензий к Азербайджану, сказал Амирбеков в интервью изданию NE Global.

Амирбеков также подчеркнул важность положения декларации, касающегося открытия транспортных и коммуникационных связей между двумя странами, включая обеспечение беспрепятственного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчываном.