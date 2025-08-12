Отдельное разрешение по дипломатическим каналам будет получено на полет президента РФ Владимира Путина над территорией США и его приземление на Аляске для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Для безопасности полета самолет, скорее всего, полетит из Чукотки через Берингов пролив.

Об этом рассказал ТАСС заведующий кафедрой международного частного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Канашевский.

«Страны вправе запрещать полеты над своей территорией, как это сделали Российская Федерация и США для воздушных судов друг другу в 2022 году. Следовательно, на полет президента Российской Федерации над территорией США и его приземление на Аляску будет получено отдельное разрешение по дипломатическим каналам. Для минимизации риска полета над территориями третьих стран президент Российской Федерации с высокой степенью вероятности полетит из Чукотки через Берингов пролив. Во всяком случае, этот вариант выглядит наиболее логичным», — сказал юрист.