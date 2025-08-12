Один из главных идеологов «русского мира» Александр Дугин прокомментировал подписанный в Вашингтоне договор между Азербайджаном и Арменией, назвав это событие «провалом российской политики на Южном Кавказе».

«Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне — это провал российской политики на Южном Кавказе. Россия потеряла влияние в регионе, а виновные остаются безнаказанными. Пора признать ошибки и восстановить статус великой державы», — заявил философ Александр Дугин.

Он отметил, что этот документ — признак бессилия России:

«Этот договор — доказательство нашего бессилия. Мы больше не контролируем даже постсоветское пространство. Если нас не уважают здесь, кто будет считаться с нами на мировой арене? Это не просто поражение — это пощёчина каждому русскому.

Нельзя оправдываться, обвиняя Пашиняна и Алиева. Надо признать: мы проиграли, потому что доверили переговоры не тем людям. Если не воспринимать это как унижение, мы перестанем быть суверенной цивилизацией. Виновные должны ответить», — заявил он.

Идеолог Кремля заявил, что страна оказалась перед выбором: либо вернуть статус империи, способной защищать свои интересы, либо смириться с позором и «предательством союзников». Без «справедливости», отметил он, у России нет будущего.

Однако звучит это как признание того, что «имперский статус» России держался вовсе не на дипломатии или союзах, а на давлении и страхе. И когда союзники выбирают мир, а не зависимость от Москвы, Кремль называет это предательством. На самом же деле это лишь итог многолетней политики шантажа и пренебрежения интересами других стран.