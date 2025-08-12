США обещали посоветоваться с европейскими партнерами перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск в ходе беседы с журналистами.

«Американская сторона также обязалась советоваться, в том числе перед встречей на Аляске, с европейскими партнерами по поводу своей [переговорной] позиции», — отметил Туск на пресс-конференции.

«Я разговаривал с европейскими лидерами, все чувствуют определенную неуверенность по поводу итогов этой встречи», — добавил политик.