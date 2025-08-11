Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, но он не согласен с «тем, что тот сделал».

Трамп при этом отметил, что недоволен словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий.

«Зеленский получил одобрение на то, чтобы начать войну и убивать всех подряд, но ему нужно одобрение на обмен землей. Будет произведен некоторый обмен землей», — сказал Трамп.



«Россия оккупировала некоторые важные территории, и мы постараемся вернуть часть этой территории Украине», отметил президент.

