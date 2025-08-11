Апелляционный суд признал незаконным задержание бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом поведала в соцсетях его адвокат Лиана Гаспарян.

Она уточнила, что суд установил, что Карапетян был неправомерно задержан и незаконно содержался под стражей более девяти часов. Следовательно, апелляционная инстанция зафиксировала очередное нарушение в рамках уголовного дела против предпринимателя.

Гаспарян отметила, что суд первой инстанции под председательством судьи Артака Карапетяна, принимая решение об аресте, не учел этого обстоятельства.