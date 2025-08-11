Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что недавно сдал когнитивный тест на высший балл, а также призвал политиков-демократов пройти аналогичный тест. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен, очень похожий на тот, который я недавно проходил во время медосмотра в нашем замечательном военном госпитале в Вашингтоне. Как сказали врачи, «президент Трамп сдал его на «отлично», что редко можно увидеть!» Все эти леворадикальные сумасшедшие провалили бы этот тест», — говорится в его публикации.