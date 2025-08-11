Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр представил президенту Франции результаты переговоров, состоявшихся в столице США Вашингтоне 8 августа 2019 года, в частности, парафирование «Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект «Путь Трампа к международному миру и процветанию».

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что установленный мир открывает новые инвестиционные возможности для Армении и региона.

Собеседники выразили готовность к продолжению активного политического диалога по двусторонней и международной повестке дня. Премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Макрона за неизменную поддержку.