Президент США Дональд Трамп распорядился перевесить портреты бывших американских лидеров Барака Обамы, Джорджа Буша — старшего и Джорджа Буша — младшего в закрытую для посетителей часть Белого дома.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их словам, портрет Обамы, 44-го главы вашингтонской администрации, который ранее был размещен на входе в Белый дом, перенесли к вершине парадной лестницы, ведущей в частную резиденцию. Эта зона полностью закрыта для посетителей: доступ туда разрешен только членам семьи президента, сотрудникам Секретной службы США и ограниченному числу сотрудников аппарата Белого дома. Источник уточнил, что портреты Бушей также перевесили в эту часть президентской резиденции.