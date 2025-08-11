Вашингтонские договорённости, без сомнения, ещё долго будут в центре внимания. И одной из самых интригующих тем остаётся реализация проекта Зангезурского коридора, который теперь будет именоваться «маршрут Трампа». В официальных источниках и СМИ, включая Minval Politika, уже рассказывалось, что инфраструктура транспортного пучка будет передана США в аренду на 99 лет, что Азербайджан получит транзит между основной частью своей территории и Нахчываном, что суверенитет Армении при этом будет соблюдаться и т. д.

Понятно, что для реализации столь масштабного проекта потребуется решить множество юридических и даже просто технических вопросов. Более того, есть и вопросы собственности. Армянские железные дороги, если кто забыл, переданы в концессионное управление Российским железным дорогам, точнее, их «дочке» — ЮКЖД. Самое же интригующее, что даже в советские годы 42-километровый участок железной дороги, проходивший через территорию Армении от Агбенда до Ордубада, принадлежал… Азербайджанской железной дороге!

Как уже рассказывал Minval Politika, эти самые 42 км железной дороги ещё во времена Сержа Саргсяна были по большей части разобраны – рельсы и другую инфраструктуру сняли и продали в Иран. Теперь Никол Пашинян должен будет как-то эту дорогу восстановить. И вряд ли США это профинансируют. Разбираться с вопросами собственности и восстановления железной дороги Армении придётся самой. Но это далеко не самое серьёзное препятствие.

Напомню: тема Зангезурского коридора возникла практически сразу же после разгрома Армении в 44-дневной войне, точнее, в том самом Трёхстороннем заявлении, которое было подписано в ночь на 10 ноября 2020 года. Первоначально предполагалось, что безопасность Зангезурского коридора будет обеспечивать Россия – в лице пограничников, которые и сегодня охраняют границу Армении и Ирана. Но так как за почти пять лет проект под российским руководством так и не был реализован, «пальма первенства» перешла к США.

Однако российские «зелёные фуражки» на границе по-прежнему стоят, о чём на днях напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя достигнутые в Вашингтоне договорённости. Добавим от себя: на территории Армении российские «погранцы» установили знакомый ещё по советским временам режим «погранзоны». Проще говоря, уже на определённом удалении от границы начинаются проверки документов и извечное «не пущать».

Несколько лет назад в Армении грянул шумный скандал: во время парламентской предвыборной кампании российские пограничники не пропустили на встречу с избирателями одну из кандидаток. А при таком раскладе заявление Захаровой вполне может быть и весьма прозрачным намёком: как отнесутся российские пограничники к присутствию в «погранзоне» американцев? Пока что Москва никаких заявлений по этому поводу не озвучивает и никаких мер не анонсирует, но намёк официального представителя МИД РФ получился вполне прозрачный. Особенно для тех, кто следит за событиями ещё с начала девяностых и помнит, как в Азербайджане на фоне армянской агрессии обсуждали возможность реализации тех пунктов Карского договора, которые предусматривают вмешательство Турции в случае реальной угрозы Нахчывану, и как московские генералы уверенно обещали: российские пограничники никаких турок в Нахчыван не пропустят! Правда, очень скоро из Нахчывана, а потом и из всего Азербайджана российским пограничникам пришлось уйти. Но в Армении они остались, и как теперь их присутствие повлияет на реализацию вашингтонских договорённостей – большой вопрос.

Ещё более сложная интрига закручивается и вокруг Ирана, где, судя по заявлениям, которые звучат в Тегеране, по теме Зангезурского коридора наметился нешуточный раскол. Сначала, напомним, представители кругов, близких к «муллократии», включая небезызвестного Али Акбара Велаяти, уже успели пообещать, что Иран не позволит реализовать проект, а американским «наёмникам» придётся очень плохо. Потом последовало заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана – уже вполне конструктивное и доброжелательное. Судя по всему, в теме Зангезурского коридора проявил себя старый иранский раскол между «прагматиками» и «консерваторами». Но что этот разнобой в заявлениях будет означать «в поле»? Всё так и останется на уровне сотрясения воздуха? Или иранская «муллократия», включая «Корпус стражей исламской революции», действительно попытается воспрепятствовать реализации договорённостей, достигнутых в США?

При этом будем реалистами: и Москве, и Тегерану есть на кого опереться в самой Армении. Да, Никол Пашинян вроде бы пытается отойти от «традиционных союзников», но насколько ему удалось снизить реальную зависимость Армении от них – большой вопрос.

Здесь, пожалуй, необходимо провести, если угодно, «красные линии». Азербайджану нужен беспрепятственный транзит с Нахчываном. Кто будет этот транзит обеспечивать и отвечать за безопасность: США, Россия, Иран, силы Африканского союза – это уже второй вопрос. Ещё до освобождения своих территорий от армянской оккупации именно по инициативе нашей страны, напомним, был создан коммуникационный хаб Азербайджан – Грузия – Турция, который стал частью возрождённого Шёлкового пути. Именно по этому маршруту проходят и экспортные трубопроводы Азербайджана, которые играют всё более важную роль в энергетической безопасности Европы. Уже после войны Азербайджан вёл переговоры с Ираном о создании альтернативного транспортного коридора.

Примечательно и другое. До последнего времени все геополитические споры в регионе шли на территории и за счёт Азербайджана и Грузии. Но теперь Азербайджан блестяще решил вопрос восстановления своей территориальной целостности. Более того, наша страна выстроила для себя и систему внешнеполитической безопасности. Теперь эпицентр геополитических споров переместился на территорию Армении. И разбираться с недовольством Москвы и Тегерана вашингтонскими договорённостями предстоит уже Пашиняну — это его подпись, его суверенная территория и его ответственность. А договорённости, заключённые на таком уровне, придётся выполнять.