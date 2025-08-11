Король Иордании Абдалла II позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и передал поздравления главе государства и народу Азербайджана в связи с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и достигнутых исторических результатов.

Информацию распространила пресс-служба главы государства.

Он выразил надежду, что эти договорённости будут способствовать обеспечению устойчивого мира, безопасности и всестороннего сотрудничества в регионе.

Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления, подчеркнув важность подписанной в присутствии президента США Дональда Трампа совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, а также парафирования соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений и других документов с точки зрения обеспечения мира в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил особую роль Дональда Трампа в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Иорданией, выразили удовлетворение текущим уровнем политических связей и обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах.