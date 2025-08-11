Арестован водитель грузовика марки «КамАЗ» Шохрат Гюльмирза оглы Камилов, совершавший опасные манёвры на трассе Баку–Губа.

Как сообщает Главное управление государственной дорожной полиции, водитель намеренно проигнорировал требование сотрудников Дорожно-патрульной службы, находившихся на стационарном посту, остановиться и продолжил движение.

Впоследствии его остановили. Проверка показала, что он также превысил допустимые параметры габаритов, веса и нагрузки на ось.

В отношении водителя были оформлены соответствующие документы, а собранные материалы направлены в суд. По решению суда он арестован на 10 суток в административном порядке.